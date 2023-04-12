Эксперты раскрыти опасность конкуренции между российской и иранской нефтью

Китай с февраля наращивает импорт нефти из Ирана. Поставки с января выросли на 20%, и потенциально это увеличение могли закрыть экспортеры из России. Такие данные приводит аналитическая компания Kpler.

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Предпочтение иранской нефти оказывают частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), подчас совсем небольшие, которые нередко называют "самоварами". Но недооценивать их не стоит, суммарно на них приходится более 20% рынка нефтепереработки Поднебесной.

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Выбор в пользу иранской нефти обусловлен ее низкой ценой. По данным Kpler, скидка на нее по контрактам с поставкой в мае доходит до 12 долларов к цене одного барреля североморского сорта Brent, стоящего сейчас около 85,7 доллара. Скидка на российские сорта меньше, на нефть Urals - до 10 долларов, а на ESPO - до 6 долларов от Brent.

Россия поставляет нефти в Китай значительно больше Ирана. В 2022 году в среднем наши отгрузки в Поднебесную составили более 1,3 млн баррелей в сутки. Китайский импорт нефти из Ирана в марте этого года вырос только до 0,8 млн баррелей в сутки. Впрочем, эксперты считают, что места на китайском рынке хватит всем.

Китайский рынок находится в стадии восстановления после выхода из ковидных ограничений. Поэтому спрос на энергоресурсы будет расширяться, что открывает возможности для дополнительных поставок как из России, так и из Ирана, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

Кроме того, отмечает заместитель руководителя практики Финансового консалтинга Группы "Деловой профиль" Анна Крысина, Китай придает большое значение диверсификации поставщиков энергоресурсов. Аналитики даже говорят о негласном "правиле 15%", пороге, выше которого Китай стремится не попадать в зависимость от одного поставщика. Россия этот порог уже преодолела.

Но основная проблема для российских экспортеров не в потере доли китайского рынка, а в ценовом давлении на стоимость нашей нефти из-за роста поставок из Ирана. Дисконт на нашу нефть начал уменьшаться с февраля, процесс ускорился в марте, а сейчас он может остановиться или замедлиться не из-за действий стран Запада, а в результате конкуренции с дружественным Ираном.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, подсанкционные страны могут конкурировать между собой лишь за счет увеличения дисконта на свои экспортные ресурсы. Но такая конкуренция невыгодна всем поставщикам, не только России. С апреля вступает в силу новый метод расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - основного для наших нефтяников, с привязкой экспортной стоимости Urals к цене Brent и ограничением дисконта на наше сырье. Если экспортеры не начнут снижать скидки, то оплачивать НДПИ им придется из своего кармана. Конкуренция с Ираном может затормозить процесс снижения дисконта.

В 2022 году Россия отправила в Китай 67 млн тонн нефти, почти треть от всего объема экспорта