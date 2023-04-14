Силуанов заявил, что курс рубля по итогам 2022 года удалось стабилизировать
По итогам прошлого года Минфину удалось удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать ценовую и курсовую динамику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.
По его словам, сохранена занятость, рабочие места, положительная динамика доходов населения.
Силуанов также подчеркнул, что бюджетная политика будет улучшаться и в среднесрочной перспективе по мере адаптации экономики запланирована постепенная ее нормализация с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета.