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Силуанов заявил, что курс рубля по итогам 2022 года удалось стабилизировать

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По итогам прошлого года Минфину удалось удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать ценовую и курсовую динамику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

По его словам, сохранена занятость, рабочие места, положительная динамика доходов населения.

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Силуанов также подчеркнул, что бюджетная политика будет улучшаться и в среднесрочной перспективе по мере адаптации экономики запланирована постепенная ее нормализация с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета.

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