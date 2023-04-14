Курс рубля оценили с помощью кулича

В России сравнили цены на набор продуктов для приготовления пасхального кулича с аналогичными в странах, популярных среди эмигрантов. Подсчет «индекса кулича», сделанный по аналогии с популярным «индексом бигмака», приводит издание «Секрет фирмы».

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За основу был взят классический рецепт, в список вошли ингредиенты в количестве, достаточном для приготовления двух куличей среднего размера. Российский «эталонный» кулич по ценам онлайн-магазина продуктов будет стоить выгоднее других и обойдется в 193 рубля. В других рассматриваемых странах цены оказались выше на 7-83 процента, что указывает на недооцененность рубля.

Больше всего для приготовления аналогичной выпечки придется потратить в Сербии — 353 рубля (460 сербских динаров). Также дороже 300 рублей будет стоить кулич в Болгарии (312 рублей, или 7 болгарских левов) и Грузии (308 рублей, или 10 лари). При этом самое дешевое праздничное угощение за границей можно приготовить в Армении — за 206 рублей, или 979 армянских драм.

Расчет «индекса бигмака» не является точным способом измерения покупательной способности, но наглядно показывает соотношение валют на примере одинаковой продуктовой корзины. Для его расчета цена на бургер в одной стране в местной валюте делится на цену в эталонной стране в ее валюте. Полученный результат сравнивают с официальным курсом, если он выше, то валюта недооценена, если ниже — напротив, переоценена.