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40 минут назад

"Известия": в апреле россияне стали продавать наличную валюту

Газета.Ruиещё 1

Россияне в конце марта и начале апреля этого года стали продавать наличные доллары и евро. О том, что граждане стали это делать на фоне курсовых колебаний, написала газета «Известия» со ссылкой на представителей трех крупнейших банков.

В апреле россияне стали продавать наличную валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, наличные доллары и евро граждане обменивают на рубли и покупают юани, тенге, а также дирхамы. Россияне фиксируют прибыль, избавляясь от приобретенных по более низкому курсу американской и европейскй валют — в начале апреля их стоимость выросла до показателей годовой давности.

С конца марта российский рубль ослабел к доллару США на 9% — с 76,6 до 83,5 рубля, а к европейцу — на 10,5%, с 82,6 до 91,3 рубля. На таких уровнях она торговалась год назад — в начале апреля 2022-го.

Таким образом люди хотят снизить собственные риски, отказываясь от токсичных западных валют, считают опрошенные газетой эксперты.

В Центробанке и Минфине ослабление рубля связали с падением экспортной выручки в начале года. Некоторые эксперты допустили, что курс доллара может вернуться к 80 рублям уже к маю.

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