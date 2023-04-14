Рост цены нефти Brent дошёл до отметки в $85,3 за баррель
На лондонской бирже ICE Futures фиксируется рост цены на нефть Brent.
Таким образом, в данный момент она составляе $85,3 за баррель, а затем повысилась до $86,39 баррель (это на $0,3 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии).
Эксперты предполагают, что имеет место быть дефицит предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.
Крое того, увеличение спроса на природный ресурс ожидает ОПЕК. Согласно их подсчётам, в текущем году он достигнет до подоражания на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.
Как отметил глава МЭА Фатих Бироль, спрос на нефть во втором полугодии 2023 года, возможно, превысит предложение.