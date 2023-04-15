Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

У рубля могут наконец-то появиться поводы для укрепления, цены на нефть вернулись в "мажорное" русло, фондовый рынок обратит внимание на важные корпоративные новости. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Рубль

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Наталья Ващелюк, главный аналитик Совкомбанка:

- На следующей неделе динамика курса рубля, вероятно, будет нейтральной. Курс доллара может находится в интервале 80-84 рублей.

Позитивные факторы для рубля - это рост цен на нефть, последовавший за решением стран ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти. Более сдержанные ожидания по повышению процентной ставки в США также поддерживают нефтяные котировки.

Сложно сказать, когда недавний рост цен на нефть приведет к увеличению выручки российских экспортеров. Есть вероятность, что в 20-х числах апреля у рубля появятся возможности для укрепления, как минимум, под влиянием приближения налогового периода.

На прошедшей неделе Банк России опубликовал предварительную статистику по оценке платежного баланса в первом квартале этого года. По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2023 года экспорт был на 30% меньше, чем в среднем в 2022 году, из-за более низких цен на нефть. Импорт при этом находился вблизи относительно высокого показателя первого квартала 2022 года. В результате сальдо торгового баланса уменьшилось в два раза по сравнению с результатом предыдущего квартала.

Необходимо отметить, что сохраняются риски ослабления рубля как из-за изменения торгового баланса, так и под влиянием финансовых операций. Не исключен рост спроса на валюту из-за восстановления импорта. Кроме того, сохраняется неопределенность, вызванная возможным продолжением выхода иностранных компаний из российских проектов.

Нефть

- ОПЕК в четверг опубликовал нейтральный отчет мирового спроса на 2023 год, сохранив прогноз роста спроса на "черное золото" на уровне 2,3 млн баррелей в день. Картель также выразил опасение по поводу возможной рецессии и роста процентных ставок, указав при этом на "сильное, но недостаточное возвращение спроса нефти со стороны Китая". Отчет в четверг вызвал фиксацию прибыли спекулянтами и не воодушевил рынок к новым покупкам, что привело к коррекции бренда от локальных максимумов. Однако, новые данные о импорте нефти в Китай в марте (+22% месяц к месяцу), и рост экспорта нефтепродуктов в первом квартале 2023 года, который превысил 60% год к году, помогли рынку вернуть цены в "мажорное русло".

Но сильного импульса к росту цен не наблюдается. Беспокойство инвесторов о снижении предложения на фоне сокращения добычи ОПЕК и Россией частично компенсируются увеличением в США. При этом, несмотря на сильные данные по инфляции, большинство участников заседания ФРС предполагают высокую вероятность умеренной рецессии в стране, что может оказать давление на нефтяные котировки. На следующей неделе будет преобладать преимущественно боковой тренд в диапазоне 85,5-86,5 долларов за баррель.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе подъем на российском рынке акций приостановился, индекс Мосбиржи перешел к локальной консолидации вблизи 2550 пунктов. Откат доллара к основным валютам выхода данных о замедлении потребительской инфляции в США создал благоприятную почву для роста котировок сырья, нефть преодолела отметку 85 долларов за баррель Brent. В то же время ослабление рубля к концу недели сменилось попытками его укрепления, что выступило сдерживающим фактором для повышательного импульса в акциях.

Краткосрочный взгляд на наш рынок - нейтральный, индекс Мосбиржи краткосрочно может курсировать на уровнях 2500-2575 пунктов. На будущей неделе активизируются экспортеры, которые начнут продавать дополнительные объёмы инвалюты для прохождения налогового периода, пик которого придется на 28 апреля. Потенциальный разворот курса рубля негативен для акций компаний, получающих выручку от продажи за рубеж сырья и товаров.

Вместе с тем в фокусе внимания инвесторов в ближайшее время останутся корпоративные новости, в том числе дивидендные, сигналы регуляторов, геополитика, общерыночные настроения, ключевая статистика.

В середине недели будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, в четверг ЕЦБ обнародует протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Из важных макроданных отметим блок показателей по Китаю, включая оценку квартального ВВП и объемов промпроизводства, апрельский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, статистику по новостройкам в США за март (вторник), оценку ИПЦ еврозоны за минувший месяц (среда), продажи на вторичном рынке американского жилья в марте (четверг), первые оценки индексов экономической активности PMI за апрель в еврозоне и Штатах (пятница).