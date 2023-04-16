Индия изучит возможность покупки российской нефти выше цены, установленной G7

Индия изучит возможность закупки cырой нефти у России по цене близкой к установленной Группой семи или выше этого потолка в $60 за баррель. Об этом заявила индийский министр финансов Нирмала Ситараман.

"Мы изучим возможность закупки российской нефти выше уровня, установленного G7 или близко к нему. Это необходимо для отражения рисков для индийской экономики. В противном случае Индии придется платить за нефть цену, которую она не сможет себе позволить", - приводит в воскресенье газета Economy Times выступление Ситараман перед журналистами в Вашингтоне, где она участвует во встрече глав финансовых ведомств стран G20.

"У Индии большое население, и поэтому мы должны искать приемлемые цены", - сказала Ситараман

По ее словам, Индия постоянно находится в поиске наиболее выгодных сделок в условиях, когда 80% потребностей страны в нефти удовлетворяется за счет импорта этого энергоносителя.

"Такие сделки являются очень важными для индийской экономики", - подчеркнула Ситараман.

По ее словам, сокращение мирового производства нефти - самый большой риск для экономики Индии. "Меня больше всего беспокоят большие угрозы экономическому росту Индии, источники которых находятся за пределами моей страны. Это повышение цены на топливо из-за неожиданного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ и последствия войны на Украине", - цитирует в воскресенье газета Mint заявление Ситараман на полях проходящего в Вашингтоне совещания министров финансов G20.

"Несмотря на эти факторы, оживление экономики Индии, как мы ожидаем, сохранится", - добавила министр.