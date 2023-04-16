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54 минуты назад

В Мосбирже рассказали о росте с начала 2023 года нетипичных ситуаций на торгах

Газета.Ru

Специалисты Московской биржи в январе и феврале 2023 года выявили 8 попыток дестабилизации цен на акции. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение директора департамента рынка акций торговой площадки Бориса Блохина.

В Мосбирже рассказали о росте с начала 2023 года нетипичных ситуаций на торгах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за весь 2022 год таких ситуаций было 13.

«Причем если раньше такие случаи наблюдались в очень неликвидных бумагах и весь этот рост происходил на объемах в 10 — 30 млн руб., то в январе — феврале некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда», — отметил Блохин.

Как отметил директор департамента рынка акций Мосбиржи, торговая площадка введет новые виды регулирования в ответ на эти скачки цен.

Ранее на этой неделе Блохин сообщал, что Мосбиржа планирует запустить новую платформу внебиржевой торговли акциями, на которой сделки не будут заключать напрямую между продавцом и покупателем.

Во второй половине марта американская биржа NASDAQ решила прекратить торговлю ценными бумагами нескольких российских компаний, в том числе Ozon, Qiwi, ЦИАН, HeadHunter.

Рынки,Борис Блохин,ЦИАН,Qiwi,Московская биржа,
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