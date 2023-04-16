В Мосбирже рассказали о росте с начала 2023 года нетипичных ситуаций на торгах

«Причем если раньше такие случаи наблюдались в очень неликвидных бумагах и весь этот рост происходил на объемах в 10 — 30 млн руб., то в январе — феврале некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда», — отметил Блохин.