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26 минут назад

Россияне начали избавляться от долларов и евро

Майк Габриелян

Россияне начали отказываться от токсичных западных валют и продавать доллары и евро. Всплеск продаж пришелся на конец марта - начало апреля, сообщают «Известия».

Россияне начали избавляться от долларов и евро
Фото: ТАССТАСС

Рост продаж западных валют происходил на фоне курсовых колебаний: рубль ослабел к доллару и евро на 9 -10%, до показателей годичной давности.

По данным трех банков (РНКБ, «Абсолют», «Совкомбанк»), наличные доллары и евро россияне обменивали на рубли. Затем многие покупали юани, тенге и дирхамы.

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Юань теперь рассматривают как альтернативу для хранения сбережений, а тенге используется для расчетов и переводов, поскольку деловые связи РФ и Казахстана начали активно развиваться.

Клиенты также продавали безналичную валюту с брокерских счетов. За месяц число клиентов с остатками долларов на брокерских счетах снизилось в пределах 5%. Объем позиции в валюте сократился на 7%.

Директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров считает, что граждане продавали валюту по двум причинам.

Во-первых, многие решили зафиксировать прибыль после резкого ослабления рубля. Во-вторых, россияне стали избавляться от токсичных евро и доллара, предпочитая рубль и дружественный юань на фоне ужесточения санкционного режима.

Рынки,УК Система Капитал,Банк РНКБ,Совкомбанк,
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