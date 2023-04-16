Россияне начали избавляться от долларов и евро

Россияне начали отказываться от токсичных западных валют и продавать доллары и евро. Всплеск продаж пришелся на конец марта - начало апреля, сообщают «Известия».
Рост продаж западных валют происходил на фоне курсовых колебаний: рубль ослабел к доллару и евро на 9 -10%, до показателей годичной давности.
По данным трех банков (РНКБ, «Абсолют», «Совкомбанк»), наличные доллары и евро россияне обменивали на рубли. Затем многие покупали юани, тенге и дирхамы.
Юань теперь рассматривают как альтернативу для хранения сбережений, а тенге используется для расчетов и переводов, поскольку деловые связи РФ и Казахстана начали активно развиваться.
Клиенты также продавали безналичную валюту с брокерских счетов. За месяц число клиентов с остатками долларов на брокерских счетах снизилось в пределах 5%. Объем позиции в валюте сократился на 7%.
Директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров считает, что граждане продавали валюту по двум причинам.
Во-первых, многие решили зафиксировать прибыль после резкого ослабления рубля. Во-вторых, россияне стали избавляться от токсичных евро и доллара, предпочитая рубль и дружественный юань на фоне ужесточения санкционного режима.