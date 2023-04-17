Нагрузка США в сфере госдолга приближается к запредельной в абсолютном выражении, что может в будущем грозить обесцениваем доллара. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

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"В феврале этого года совокупный размер федерального долга США преодолел отметку $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно Международному валютному фонду, при текущих темпах заимствований уровень долга может достичь 135% ВВП в 2026 году, а не в 2028 году, - указал инвестор. - Долговая нагрузка США приближается к запредельной в абсолютном выражении, что грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие".

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Шостак отметил, что многие инфраструктурные проекты требуют от американских властей серьезных вложений, что также осложняет ситуацию с госдолгом. "Слишком высока планка требующихся государственных расходов на обновление инфраструктуры страны, находящейся далеко не в лучшем состоянии: многие ключевые объекты, включая мосты и скоростные магистрали, были построены еще в 30-е годы предыдущего столетия, портовая инфраструктура также оставляет желать лучшего, многие аэропорты задыхаются и требуют глубокой модернизации, - сказал он. - Также декларируется существенное увеличение оборонного бюджета. Все это требует колоссальных вложений".

По мнению инвестора, "все страны, активно наращивающие инфраструктурные расходы, так или иначе наращивают госдолг", однако показатели задолженности США и объем выплат по процентам заимствований серьезно отличаются. "Одно лишь обслуживание процентов по долгу в 2022 году составило $475 млрд. Этот показатель должен вырасти до $1,4 трлн к 2033 году", - указал Шостак, отметив, что на обслуживание процентов по госдолгу американские власти потратят больше, нежели чем на программу медицинской помощи нуждающимся Medicaid и программу поддержания доходов вместе взятым.