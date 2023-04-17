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"Ведомости": Минфин допустил лимит на покупку валюты в РФ из-за сделок с активами уходящих компаний

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Центробанк РФ и Минфин РФ изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по приобретению зарубежного бизнеса, который уходит из страны. Об этом написала газета «Ведомости». Соответствующую информацию газете подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, механизм предполагается «плавающий», без привязки «к конкретной сумме».

Из-за низкой ликвидности зарубежной валюты на российском рынке крупные ее покупки могут привести к резкому изменению курсу рубля, пишет газета.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (которая принимает решения по сделкам с российскими активами зарубежных компаний. – Ред.) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — сказал Чебесков.

«Ведомости» направили запрос в ЦБ.

С конца марта российский рубль ослабел к доллару США на 9% — с 76,6 до 83,5 рубля по данным на 14 апреля, а к евро — на 10,5%, с 82,6 до 91,3 рубля. На таких уровнях она торговалась год назад — в начале апреля 2022-го.

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На торгах Мосбиржи с утра 17 апреля доллар торгуется на уровне 82 рубля, евро – на отметке 90,15 рубля, следует из данных площадки.

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