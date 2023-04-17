В США предупредили о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России

Управление по контролю за иностранными активами Министерсва финансов США (OFAC) предупредило о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России. Документ опубликован на сайте ведомства.

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Отмечается, что возможны попытки обхода потолка цен при экспорте нефти через нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» или порты Дальнего Востока.

В ведомстве сообщили, что при экспорте нефти из России по цене выше потолка обслуживать его могли граждане Соединенных Штатов, не зная об этом, из-за мошеннических практик, которые используются представителями третьих стран. В OFAC заявили, что команды некоторых танкеров манипулируют данными AIS (автоматической системы идентификации судов). Они подменяют GPS-данные судна, пытаясь скрыть, что заходили в порты на Дальнем Востоке, уточнили в OFAC.

В ведомстве также добавили, что методом обхода потолка цен на российскую нефть может быть непрозрачность расходов на ее доставку. OFAC сообщает, что в руководстве по применению «ценового потолка» расходы на фрахт, растаможивание и страхование не входят в предельную цену.