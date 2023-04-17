Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,61-2,21%

Российский рынок акций в понедельник закрылся в "зеленой зоне". По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,61% - до 2 596,11 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,21%, до 1 004,62 пункта. Доллар к концу дня снизился на 0,47% - до 81,4 рубля, евро - на 1,16%, до 89,15 рубля. Юань подешевел на 0,69% - до 11,814 рубля.

Фото: ТАСС ТАСС

"Оставаясь верным тренду последних недель, российский рынок открылся хорошим ростом, и уже на старте индекс Мосбиржи прибавлял больше 1,5%. Из "голубых фишек" тянули индекс вверх компании "Газпром", Сбербанк и "Лукойл". Хороший рост с самого утра показал и "Аэрофлот", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

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Рынок акций

Лидером роста в понедельник на российском рынке оказались обыкновенные акции ТМК (+9,1%), возможно, в ожидании объявления дивидендов за 2022 год, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также подорожали привилегированные акции "Мечела" (+7,8%), вероятно, на фоне новостей о росте мирового спроса на российский уголь. Рост акций ИСКЧ на 6,4% эксперт связывает с началом торгов на фьючерсы и опционы на акции компании на Московской бирже.

Лидерами небольшого снижения стали акции "Совкомфлота" (-0,07%) и "Русала" (-0,02%).

Прогноз

Из международных корпоративных событий на неделе стоит обратить внимание на продолжение периода отчетности американских компаний, считает Шепелев. "В ближайшие дни будут отчитываться крупные банки - сектор вызывавший в последнее время больше всего вопросов. Большинство уже представивших результаты компаний оказались выше прогнозных ожиданий аналитиков, что дает дополнительный позитив. Тем более, что ожидания по дальнейшему повышению ставки все больше сводятся к тому, что ФРС возьмет паузу в цикле ее роста", - добавил он.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 18 апреля - 2 560 - 2 580 пунктов, по курсу доллара - 79 - 82 рубля.