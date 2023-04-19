В МИД объяснили решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Панкин расценивает решение ОПЕК сократить добычу нефти как шаг против ограничения цен на российскую нефть. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», — заявил Панкин.

В среду, 19 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 83 долларов за баррель, что произошло впервые с 31 марта. Поводом для текущего снижения стало заявление представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном новом повышении ставок. Оно перевесило сильные экономические данные Китая для трейдеров.