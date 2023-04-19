$81.65+0.0589.37-0.20

В МИД объяснили решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Панкин расценивает решение ОПЕК сократить добычу нефти как шаг против ограничения цен на российскую нефть. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД объяснили решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
© РИА Новости

«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», — заявил Панкин.

В среду, 19 апреля, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 83 долларов за баррель, что произошло впервые с 31 марта. Поводом для текущего снижения стало заявление представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном новом повышении ставок. Оно перевесило сильные экономические данные Китая для трейдеров.

Руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в CitiGroup Эд Морс предположил, что нефтяные котировки все равно вернутся ниже 80 долларов за баррель, так как рынок переоценивает восстановление китайской экономики и недооценивает перспективы спада на Западе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий