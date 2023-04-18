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Назван срок появления в мире новых союзных валют

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Появление на мировом рынке новых союзных валют, которые заменят доллар и евро, ожидается не раньше 2035-2040 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Росконгресса «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру».

Авторы указывают на прочные позиции доллара в международной экономике. На данную валюту приходится 60% официальных валютных резервов, следует из последних данных МВФ.

В документе также говорится о постепенном уменьшении веса доллара за последние 20 лет, но темпы снижения составляют десятые доли процента в год.

Специалисты оценили долю юаня в международных резервах меньше чем в 3%. Подчеркивается, что лишь евро конкурирует с долларом. Они не исключают того, что юань и гонконгский доллар будут претендентами на роль доминирующих валют в дальнейшем.

На фоне развития экономик в странах центрально- и западно-африканских стран, Латинской Америки и странах ЕАЭС роль союзных валют будет также расти, отмечают специалисты.

Ранее профессор Мичиганского государственного университета по маркетингу и международному бизнесу Томас Халт заявил агентству «Прайм», что дедолларизация мировой экономики обусловлена неопределенностью, которая возникла из-за ситуации на Украине.

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