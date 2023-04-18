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Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов

Во вторник в первой половине дня индекс Мосбиржи на валютных торгах Московской биржи преодолел отметку в 2 600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов
© РИА Новости

Это произошло впервые с 11 апреля 2022 года. По состоянию на 10:00 индекс Мосбиржи повысился на 0,27%, до 2 603,03 пунктов. Через 7 минут индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост. Он поднялся до 2 608,07 пунктов, показав повышение на 0,46%. Вместе с тем индекс РТС вырос на 0,06%, до 1 005,2 пунктов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, до 2 601,34 пункта, индекс РТС - на 0,05%, до 1 005,16 пункта.

Ранее портфельный менеджер УК «Открытие» Ирина Прохорова заявила «Известиям», что во втором квартале инвесторам следует придерживаться подхода с формированием сбалансированного портфеля с учетом возможности и готовности принимать риски.

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