Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов

Это произошло впервые с 11 апреля 2022 года. По состоянию на 10:00 индекс Мосбиржи повысился на 0,27%, до 2 603,03 пунктов. Через 7 минут индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост. Он поднялся до 2 608,07 пунктов, показав повышение на 0,46%. Вместе с тем индекс РТС вырос на 0,06%, до 1 005,2 пунктов.