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1 час назад

Цены на нефть резко снизились

Lenta.ruиещё 10

В ходе торгов в четверг, 20 апреля, нефтяные котировки продолжили снижение, начавшееся накануне. К вечеру июньские фьючерсы Brent потеряли почти 2,5 процента, опустившись до 81 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на нефть резко снизились
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На минимуме цена доходила до 81,02 доллара, к 18:00 по московскому времени она скорректировалась до 81,14 доллара. Сорт WTI опустился до 77,33 доллара за баррель.

В начале недели котировки превышали 86 долларов и 82 доллара соответственно, таким образом, оба эталонных сорта потеряли более пяти процентов. Это составляет половину роста, который случился после объявления ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Ранее аналитик по сырьевому сектору Morgan Stanley Мартейн Ратс предположил, что решение ОПЕК+ не сможет удержать цены на нефть на высоком уровне, поскольку частично новое сокращением компенсируется ростом производства в других странах.

В ОПЕК дали прогноз о судьбе цен на нефть

Между тем глава глобального отдела исследований сырьевых товаров в CitiGroup Эд Морс считает, что нефтяные котировки упадут ниже 80 долларов за баррель, так как восстановление китайской экономики переоценивают, перспективы спада на Западе, напротив, недооценивают.

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