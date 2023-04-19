МИД РФ: процесс дедолларизации запущен

На планете запущен процесс постепенной дедолларизации, со временем эта валюта утратит свои позиции, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты агентства попросили Панкина прокомментировать ситуацию на международном валютном рынке.

Дипломат подчеркнул, что «процесс [дедолларизации] пошел, это тенденция, это тренд». Он добавил, что многие государства становятся сильнее, обретают вес на мировой арене, доверие к их валютам укрепляется.

Вместе с тем, уточнил Панкин, позиции доллара по-прежнему сильны в мировой экономике за счет того, что США укрепляют его дипломатическими, военно-политическими и экономическими методами, создают «зависимости».

По его словам, исчезновение доллара как валюты сложно прогнозировать. Но, как показывает история, доминирующие валюты постепенно утрачивают свое влияние, теряют статус мирового эмитента. Так было с гульденами, эскудо, фунтами стерлингов.

«У каждой доминирующей валюты есть свой век жизни», - резюмировал Панкин.