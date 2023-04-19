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МИД РФ: процесс дедолларизации запущен

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На планете запущен процесс постепенной дедолларизации, со временем эта валюта утратит свои позиции, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом пишет РИА «Новости».

МИД РФ: процесс дедолларизации запущен
© globallookpress.com

Отмечается, что журналисты агентства попросили Панкина прокомментировать ситуацию на международном валютном рынке.

Дипломат подчеркнул, что «процесс [дедолларизации] пошел, это тенденция, это тренд». Он добавил, что многие государства становятся сильнее, обретают вес на мировой арене, доверие к их валютам укрепляется.

Вместе с тем, уточнил Панкин, позиции доллара по-прежнему сильны в мировой экономике за счет того, что США укрепляют его дипломатическими, военно-политическими и экономическими методами, создают «зависимости».

По его словам, исчезновение доллара как валюты сложно прогнозировать. Но, как показывает история, доминирующие валюты постепенно утрачивают свое влияние, теряют статус мирового эмитента. Так было с гульденами, эскудо, фунтами стерлингов.

«У каждой доминирующей валюты есть свой век жизни», - резюмировал Панкин.

Ранее эксперты заявили, что монополии доллара постепенно приходит конец. По их мнению, новая резервная валюта столкнет его с пьедестала.

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