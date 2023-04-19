ОПЕК сократил добычу нефти
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что ОПЕК решил сократить добычу нефти в качестве ответной меры на потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Панкина, такое решение стоит расценивать как шаг против введённых ограничений.
«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», – заявил он.
Напомним, что 5 декабря 2022 года вступил в силу введённый Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. 31 января 2023 года Россия ввела ответные ограничения – Москва запретила продажи нефти тем странам, которые решили соблюдать установленные ограничения.