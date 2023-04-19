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ОПЕК сократил добычу нефти

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что ОПЕК решил сократить добычу нефти в качестве ответной меры на потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».

ОПЕК сократил добычу нефти
© РИА Новости

По словам Панкина, такое решение стоит расценивать как шаг против введённых ограничений.

«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», – заявил он.

Напомним, что 5 декабря 2022 года вступил в силу введённый Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. 31 января 2023 года Россия ввела ответные ограничения – Москва запретила продажи нефти тем странам, которые решили соблюдать установленные ограничения.

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