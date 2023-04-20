$81.65+0.0589.37-0.20

"Ъ": первый российский банк запустил срочный вклад в индийских рупиях

1

На российском банковском рынке вслед за депозитами в дирхамах впервые появился вклад в индийских рупиях (INR). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Срочный вклад в индийских рупиях запустил с 19 апреля Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

"Ъ": первый российский банк запустил срочный вклад в индийских рупиях
© Global Look Press

Минимальная сумма вклада для компаний составляет 100 тыс. INR для компаний, а для физлиц - 10 тыс. INR. Срок вклада — до 90 дней, ставка — 3% годовых. Как отмечает газета, ПСКБ начал работать с индийской валютой в 2016 году, а в 2022 году одним из первых открыл прямые корсчета в ней. Председатель совета директоров кредитной организации Владимир Прибыткин подчеркнул, что Индия является лояльной Россией, торговый оборот в рупиях растет, что заметно по динамике клиентской активности.

По его словам, на фоне роста торгового оборота России и Индии в рупиях у граждан скопилась эта валюта, поэтому банк пока исходит не из того, что новый вклад является выгодным коммерческим предложением, а нужен для стимулирования сохранения остатков в этой валюте. Чтобы предложить такой вклад, нужно иметь большое количество работающих с Индией клиентов, подчеркнул он и добавил, что клиенты ПСКБ - это представители среднего бизнеса, связанного с производством медикаментов, продуктами питания и другого. Как подчеркнул собеседник издания на валютном рынке отмечает, что индийский рупий не является свободно конвертируемой валютой, а перспективы кредитования в ней он считает неочевидными.

Ранее Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий