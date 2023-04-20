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Цена нефти Brent упала до $82 за баррель

Стоимость нефти Brent упала до $82, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цена нефти Brent упала до $82 за баррель
© РИА Новости

Это произошло впервые с 31 марта.

По состоянию на 10:15 мск цена Brent демонстрировала снижение на 1,36%, до $81,99 за баррель. К 10:18 мск цена Brent немного ускорила падение и была на отметке в $81,97 за баррель (-1,38%).

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2023 года падает на 1,48%, до $78,07 за баррель.

Рынки активно оценивают перспективы нефтяного спроса в связи с возможным возникновением экономической рецессии.

Кроме того, инвесторы реагируют на статистику из КНР, которая была опубликована 18 апреля. Объемы промышленного производства в стране за март увеличились на 3,9% год к году, хотя ранее прогнозировался рост в 4%. Восстановление китайской экономики отражается на спросе на нефть.

Также стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей.

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