США планируют пополнить стратегический резерв нефти

«Мы продавали нефть в среднем по цене выше 90 долларов за баррель. Если мы сможем выкупить нефть по 70 долларов за баррель, это будет и разумным, хорошим управлением стратегическим запасом, и хорошей сделкой для американского народа с финансовой точки зрения», – добавил он.