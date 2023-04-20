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США планируют пополнить стратегический резерв нефти

Советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что США собираются начать пополнять стратегический резерв нефти уже осенью. Об этом сообщает Bloomberg.

США планируют пополнить стратегический резерв нефти
© ТАСС

«Я думаю, что в начале осени, если цены будут такими, как надо», – заявил он. По словам Хохштейна, США полностью придерживаются идее восполнения стратегического резерва, однако сроки восполнения будут зависеть от многих факторов.

Одним из них является обслуживание инфраструктуры, когда стратегический резерв нефти наполовину пуст.

«Мы продавали нефть в среднем по цене выше 90 долларов за баррель. Если мы сможем выкупить нефть по 70 долларов за баррель, это будет и разумным, хорошим управлением стратегическим запасом, и хорошей сделкой для американского народа с финансовой точки зрения», – добавил он.

Ранее стало известно, что стратегический запас нефти в США упал до минимума.

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