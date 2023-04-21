Криптобиржа Binance разрешила оплачивать депозиты российскими картами

Российские клиенты криптобиржи Binance получили доступ к пополнению депозитов с кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные на территории РФ, передает агентство «Прайм».

Информация была подтверждена в службе поддержки биржи. В настоящее время «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России», говорится в пользовательском аккаунте.

Граждане могут использовать для пополнения депозита рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге, австралийский доллар, украинскую гривну, чешскую крону и другие.

Примечательном, что в данном перечне нет американской валюты.

О том, что Binance приостанавливает операции с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, стало известно весной 2022 года.

Ранее РБК сообщил, что криптобиржа Binance приняла решение отменить лимит в €10 тыс. для учетных записей российских граждан.