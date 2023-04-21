Криптобиржа Binance разрешила оплачивать депозиты российскими картами
Российские клиенты криптобиржи Binance получили доступ к пополнению депозитов с кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные на территории РФ, передает агентство «Прайм».
Информация была подтверждена в службе поддержки биржи. В настоящее время «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России», говорится в пользовательском аккаунте.
Граждане могут использовать для пополнения депозита рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге, австралийский доллар, украинскую гривну, чешскую крону и другие.
Примечательном, что в данном перечне нет американской валюты.
О том, что Binance приостанавливает операции с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, стало известно весной 2022 года.
Ранее РБК сообщил, что криптобиржа Binance приняла решение отменить лимит в €10 тыс. для учетных записей российских граждан.
Компания прибегла к введению ограничений в прошлом году в рамках пятого пакета санкций Евросоюза. Российские пользователи не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета, так как их учетные записи были переведены в режим «только для вывода средств».