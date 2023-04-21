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Криптобиржа Binance разрешила оплачивать депозиты российскими картами

Российские клиенты криптобиржи Binance получили доступ к пополнению депозитов с кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные на территории РФ, передает агентство «Прайм».

Криптобиржа Binance разрешила оплачивать депозиты российскими картами
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Информация была подтверждена в службе поддержки биржи. В настоящее время «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России», говорится в пользовательском аккаунте.

Граждане могут использовать для пополнения депозита рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге, австралийский доллар, украинскую гривну, чешскую крону и другие.

Примечательном, что в данном перечне нет американской валюты.

О том, что Binance приостанавливает операции с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенных в России, стало известно весной 2022 года.

Ранее РБК сообщил, что криптобиржа Binance приняла решение отменить лимит в €10 тыс. для учетных записей российских граждан.

Компания прибегла к введению ограничений в прошлом году в рамках пятого пакета санкций Евросоюза. Российские пользователи не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета, так как их учетные записи были переведены в режим «только для вывода средств».

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