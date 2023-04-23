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33 минуты назад

FT: ряд членов конгресса США продали акции банков до и во время рыночных потрясений в марте

Газета.Ru

Не менее девяти членов конгресса США продали акции банков до и во время рыночных потрясений в марте на фоне краха крупного инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB) и финансовых проблем других кредитных организаций. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление члена Демократической партии Джоша Готхаймера.

Члены конгресса США продали акции банков до и во время рыночных потрясений в марте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По крайней мере, девять членов Конгресса продали акции банков до и во время рыночных потрясений в прошлом месяце, в том числе член комитета Палаты представителей по финансовым услугам Джош Готхаймер, который продал акции Silicon Valley Bank до того, как он обанкротился. Он сообщил о продаже акций калифорнийского банка, совершенной 9 марта, на сумму от 1000 до 15000 долларов. SVB рухнул на следующий день, отправив акции американских банков в массивную нисходящую спираль», — говорится в материале.

Готхаймер также сообщил о продаже 6 и 14 марта текущего года акций проблемной финансовой корпорации Charles Schwab. При этом акции данной организации упали почти на 30% с 7 марта. В то же время 29 марта была совершена сделка по продаже акций банка Флориды — Seacoast Banking, цена акций которого упала еще на 10% с момента продажи, заключается в статье.

20 апреля исполняющая обязанности гендиректора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд заявила о «провальных инвестициях» в американские банки, в результате которых фонд потерял около $2 млрд. В марте текущего года в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью $1,1 млрд в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. В то же время Alecta продал все свои акции на $941 млн в американском банке First Republic Bank.

Рынки,Демократическая партия США,
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