Казахстан рассчитывает на «справедливую» цену на российский газ

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев высказался о стоимости российского газа для поставок в республику. Он предположил, что она будет справедливой с учетом отношений дружбы и стратегического партнерства, передает агентство «Прайм».

До этого министр проинформировал о том, что российская сторона установила для Казахстана цену на газ для обеспечения северных и восточных районов страны гораздо ниже, чем, для Белоруссии. Сообщение было опровергнуто «Газпромом».

Сегодня Саткалиев выступает в кулуарах правительства. Он отметил, что стоимость газа определяет корпорация «Газпром» и российское правительство.

«Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и Республикой Беларусь»,- подчеркнул министр.

По его словам, в расчет будут брать также факторы стратегического партнерства между между государствами и «экономические параметры». Министр отметил, что цена на любой экспортный продукт складывается из ряда факторов.

Ранее Саткалиев заявил, что казахстанской компании QazaqGaz и «Газпрому» удалось согласовать маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана.