Россиянам предложат новый инструмент долгосрочных инвестиций

Правительство работает над новыми финансовыми продуктами, которые позволят людям надежно вкладывать деньги и зарабатывать на этом.

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"Одна из главных задач развития финансового рынка - чтобы наши граждане могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход", - отметил министр финансов Антон Силуанов на прошедшем в конце марта совещании у президента.

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Один из таких инструментов - долевое страхование жизни (ДСЖ). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму осенью 2022 года и включен в примерную программу законопроектной работы на июнь этого года. Как напомнил министр финансов, похожие продукты существовали еще в советское время: полис предполагал страхование здоровья и получение инвестиционного дохода.

Долевое страхование жизни будет стимулировать граждан к самостоятельному формированию накоплений, рассказали "РГ" в Банке России

ДСЖ обеспечит инвестиционный доход за счет вложений в открытые паевые инвестиционные фонды. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что страхователь вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, формировать инвестиционный портфель и менять его структуру, давая соответствующие распоряжения страховщику. Такое право подразумевает, что инвестиционный риск несет сам страхователь, а не страховщик, как это предусмотрено по договорам инвестиционного страхования жизни. Размер страховой выплаты будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев.

На договоры ДСЖ будут распространяться преимущества, действующие в отношении договоров добровольного страхования жизни: это получение социального налогового вычета, освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц по договорам, особый порядок наследования - выплату получит человек, указанный страхователем, а не наследники любой очереди.

Как пояснили "РГ" в Банке России, договор ДСЖ будет заключаться между страховщиком и страхователем-инвестором и предусматривать вложения только в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). В документе пропишут перечень ПИФ управляющих компаний, возможных для приобретения - таким образом, клиент сможет управлять риском своих вложений.

Согласно законопроекту, доверительным управляющим по договору ДСЖ могут быть как отдельные управляющие компании ПИФ (в случае привлечения страховщиком), так и сама страховая компания на основании ограниченной лицензии управляющей компании. Такая лицензия даст страховщику возможность управлять паевыми инвестиционными фондами только в рамках ДСЖ.

"Отдельная управляющая компания ПИФ будет действовать на основании имеющейся у нее лицензии на управление паевыми инвестиционными фондами, получения лицензии на деятельность по страхованию жизни не потребуется", - пояснили в пресс-службе регулятора.

Права страхователей-инвесторов будут защищены законом об инвестиционных фондах. Предполагается, что инвестировать можно будет только в открытые ПИФ, предназначенные для неквалифицированных инвесторов. Это автоматически предусматривает высокую прозрачность состава и структуры активов фонда, дополнительный контроль за активами и соблюдением инвестиционной декларации со стороны специализированного депозитария, ограничения на совокупные расходы на управление фондом.

Кроме того, будут действовать механизмы защиты интересов потребителей, свойственные страхованию, в частности требования к платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков.

Работающие на мировом страховом рынке продукты unit-linked, аналогом которых является ДСЖ, рассчитаны на сроки от трех до 30 лет. "С учетом тех механизмов, которые предусмотрены для защиты интересов страхователей и выгодоприобретателей по ДСЖ, у этого продукта есть хорошие перспективы стать у потребителей востребованным для инвестирования на горизонте пяти лет и более.

Появление на российском финансовом рынке такого инструмента для долгосрочного инвестирования будет стимулировать граждан к самостоятельному формированию накоплений, а также позволит привлечь долгосрочные инвестиции в экономику страны", - подчеркнули в Банке России.

Опрошенные "РГ" участники рынка затруднились оценить перспективы нового продукта и спрос на него до принятия законопроекта. Во Всероссийском союзе страховщиков ожидают появления ДСЖ в линейках страховщиков во второй половине 2024 года. Один из лидеров рынка уже начал продавать продукт управления капиталом с инвестиционной составляющей, сборы за 2022 год составили восемь миллиардов рублей.

Во Всероссийском союзе страховщиков ожидают появления ДСЖ в продуктовых линейках во второй половине 2024 года

"Продукты ДСЖ должны логично дополнить линейку продуктов долгосрочного страхования жизни, при этом потенциально новый продукт может вызвать интерес у определенной группы клиентов, кто уже попробовал инвестиционное страхование жизни, имеет представление о фондовом рынке и соответствующий опыт, предпочитает самостоятельно контролировать размещение своих средств и готов пойти в более рисковые активы, сохранив при этом страховую защиту", - отметили в СК "Ингосстрах-Жизнь".

Как полагают в компании, клиентам потребуется определенное время для того, чтобы распробовать продукт, а страховым компаниям - собрать обратную связь и отрегулировать решение под потребности покупателя.

Средства в полисах доверительного страхования жизни обеспечат приток "длинных денег" в экономику страны.

"Мы всесторонне поддерживаем принятие нового законопроекта о долевом страховании жизни, активная работа над которым велась в течение последних нескольких лет. Текущая версия решения позволит страховщикам жизни начать конкретную работу по развитию нового вида страхования: сформировать полноценные инвестиционно-страховые продукты с более высоким уровнем прозрачности и клиентской ценности и предложить их страхователям", - сказал генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич.

Создание правовых условий для появления ДСЖ и запуск этого направления, по его словам, изменят конфигурацию рынка страхования жизни, сделают его прозрачнее и привлекут новых клиентов, включая опытных инвесторов. Помимо этого, средства, размещенные в полисах доверительного страхования жизни, обеспечат дополнительный приток "длинных денег" в экономику страны.

Правила ПИФ публичны и имеют одинаковую юридическую силу для всех пайщиков фонда, регламентируются нормативными актами Банка России

Преимущество ДСЖ для страхователя - более широкий перечень доступных для инвестирования активов и возможность получения более высокого по сравнению с другими продуктами дохода. К минусам эксперты относят штрафы за расторжение договора, достаточно высокие комиссии за ведение операций.

"Инвестиционные риски также возлагаются на клиента, что можно отнести к существенным недостаткам продукта в отличие от накопительного и инвестиционного страхования жизни, в которых гарантируется защита капитала. В условиях неустойчивого рынка страхователь может не только получить более низкий доход, но и потерять часть вложений", - обратила внимание старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

Несмотря на это, в агентстве полагают, что расширение линейки продуктов страхования жизни положительно повлияет на развитие сегмента, а спрос на ДСЖ будет поддерживаться клиентами, ориентированными на инвестиционный доход.

У розничных инвесторов и сейчас есть возможность купить открытые паевые инвестиционные фонды, которой они активно пользуются: по оценкам "Коммерсанта", в марте чистый приток средств в открытые и биржевые фонды составил почти 4,9 миллиарда рублей, это максимум с сентября прошлого года. Ключевое отличие ДСЖ в том, что в рамках продукта клиент юридически покупает не паи ПИФ, а заключает договор страхования жизни.

"Речь идет об аналоге структурного продукта, базовым активом которого выступают паи ПИФ. Процедура приобретения пая, как и его погашения, не требует заключения с управляющей компанией никаких дополнительных соглашений, - пояснил руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский. - Паи принадлежат инвесторам, так сказать, напрямую - у пайщиков есть лицевой счет в реестре, так что паи можно не только погасить, но и подарить, завещать. На данный момент не до конца понимаем, кому будут юридически принадлежать паи ПИФ в рамках договоров ДСЖ".

По словам Швайковского, пай - достаточно простой финансовый инструмент с понятным формированием издержек. Правила ПИФ публичны и имеют одинаковую юридическую силу для всех пайщиков фонда, они формируются в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, проходят процедуру регистрации в регуляторе. В ДСЖ возникает дополнительный элемент - договор страхования, в рамках которого возможны разнообразные дополнительные условия и ограничения для клиента.