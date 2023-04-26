Акции Activision Blizzard рухнули на 10%

Сегодня стоимость акций игровой компании Activision Blizzard просели более чем на 10%. Причиной послужила блокировка британским регулятором сделки с корпорацией Microsoft на $69 млрд. Этой информацией поделился старший редактор Variety Том Уоррен.

Сегодня британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) вынесло свой вердикт касательно сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Ведомство неожиданно заблокировало соглашение между компаниями за $69 млрд.

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Английские чиновники вновь выразили свои опасения по поводу «облачных» игр — по их мнению, Microsoft может стать монополистом в этой области после покупки Activision Blizzard, что приведёт к сокращению инноваций и уменьшению предложения.