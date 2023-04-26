Новак рассказал о новых рынках для поставлявшейся в Европу нефти

«Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки - Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию», - пояснил вице-премьер, отметив, что поставки газа только в Китай выросли примерно на 50%.