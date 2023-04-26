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51 минуту назад

Новак рассказал о новых рынках для поставлявшейся в Европу нефти

Алиса Селезнёва

Россия перенаправила около 20% нефти, поставляемой ранее в Европу, на азиатские рынки Азии. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС, США и ряд других стран ввели обширные антироссийские санкции. В частности, с 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго на поставки нефти из России в европейские страны по морю. А в феврале 2023 года вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в России.

По словам Новака, энергетические ресурсы, которые ранее поставлялись в Европу, были перенаправлены на новые рынки, удалось создать дополнительные логистические цепочки и заключить новые соглашения.

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«Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки - Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию», - пояснил вице-премьер, отметив, что поставки газа только в Китай выросли примерно на 50%.

Речь идет о таких рынках, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки, добавил Александр Новак, выступая перед участниками марафона «Знание. Первые».

Рынки,Александр Новак,ЕС,
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