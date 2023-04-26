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Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России — в опубликованной 26 апреля сводке о ситуации в промышленности за первый квартал эта информация отсутствует, обратило внимание РИА Новости.

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
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В статистическом ведомстве ситуацию никак не прокомментировали. Ранее Росстат ежемесячно размещал данные по добыче нефти с учетом газового конденсата и без. В частности, в марте сообщалось, что добыча с учетом конденсата по итогам февраля упала на 8,5 процента в месячном выражении, до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях увеличилась 1,3 процента, до 11,02 миллиона баррелей.

Как напоминает «Интерфакс», ранее Минэкономразвития в своем макропрогнозе на 2023-2026 годы не стало раскрывать ряд данных, в частности в сфере ТЭК — по объемам добычи и экспорта, а также экспортным ценам.

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