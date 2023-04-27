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Цены на бензин в России начали расти на фоне новостей о сокращении демпферных выплат

Биржевые цены на бензин в России резко начали расти на фоне новостей о планах Минфина по сокращению демпферных выплат нефтяникам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные биржи СПбМТСБ.

В России начали расти цены на бензин
© РИА Новости

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ 26 апреля поднялась на 1,9% и 1,7%, до 49,7 тыс. руб. и 54,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Цены на летнее дизтопливо выросли на 1,7%, до 52,1 тыс. руб. за тонну. При этом цены на бензин уже вплотную приблизились к показателям февраля 2022 года.

Собеседники издания посчитали, что сейчас нет определенных предпосылок для роста цен на топливо. Кроме того, в Минфине опровергли появившуюся новость, что ведомство будет сокращать демпферные выплаты. Однако позже о корректировке демпфера заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам одного из источников издания, Минфин все же собирается уменьшить выплаты по демпферу на 200 млрд рублей до конца 2023 года (годом ранее выплаты были на уровне 2 трлн рублей). Аналитики же указали, что сейчас цены на бензин восстанавливаются после периода просадки со второго полугодия 2022 года до первого квартала 2023 года.

19 апреля глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский заявил, что в ведомстве не наблюдают предпосылок к формированию на внутреннем российском рынке дефицита топлива и повышению цен на него.

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