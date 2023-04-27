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Германия задумала присоединиться к торговой войне с Китаем

В Германии задумали обсудить возможное ограничение поставок химикатов для производства чипов. Так ФРГ может присоединиться к торговой войне с Китаем, узнало агентство Bloomberg.

Германия задумала присоединиться к торговой войне с Китаем
© EPA/TACC

Запрет на экспорт химических веществ является лишь частью пакета мер, который обсуждает в правительстве Олафа Шольца для ограничения доступа Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых полупроводников. Если крупнейшие немецкие поставщики Merck и BASF решат присоединиться к блокаде, это подорвет возможность Китая развивать свою собственную промышленность.

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Германия — не единственная страна, которая задумалась о противостоянии с китайскимм производителямм. В октябре 2022 года США запретили продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий. Также Америка решила привлечь на свою сторону Японию и Нидерланды и убедить их присоединиться к санкциям против Пекина.

Кроме того, американские власти призвали ограничить поставки полупроводников в КНР Южную Корею. Поводом стал возможный запрет ввоза чипов от американской компании Micron. США попросили Сеул повлиять на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не помогали Пекину справиться с дефицитом на рынке. По информации FT, власти Южной Кореи опасаются, что в долгосрочной перспективе американские регуляторы могут пойти против их компаний.

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