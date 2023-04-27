Германия задумала присоединиться к торговой войне с Китаем

В Германии задумали обсудить возможное ограничение поставок химикатов для производства чипов. Так ФРГ может присоединиться к торговой войне с Китаем, узнало агентство Bloomberg.

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Запрет на экспорт химических веществ является лишь частью пакета мер, который обсуждает в правительстве Олафа Шольца для ограничения доступа Китая к товарам и услугам, необходимым для производства передовых полупроводников. Если крупнейшие немецкие поставщики Merck и BASF решат присоединиться к блокаде, это подорвет возможность Китая развивать свою собственную промышленность.

Германия — не единственная страна, которая задумалась о противостоянии с китайскимм производителямм. В октябре 2022 года США запретили продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий. Также Америка решила привлечь на свою сторону Японию и Нидерланды и убедить их присоединиться к санкциям против Пекина.