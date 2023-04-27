Эксперт дал рекомендации по выбору коньяка
Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала "Пьяный мастер" Денис Пузырев в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты исследования специалистов Роскачества, которые обнаружили фальсификат в половине проверенного коньяка эконом-класса, а также дал рекомендации по выбору этого напитка.
Претензии и вопросы к коньяку в России возникли не вчера и не сегодня. Проблема с ним существовала более-менее всегда. У нее есть объективные причины и давняя история. Коньяк среди крепких напитков в России занимает особое место. В отличие, например, от виски, джина или рома, которые появились у нас относительно недавно, коньяки были в стране всегда. Спрос на них достаточно высок в силу традиций, но при этом возможности производства российских коньяков достаточно ограничены.
У нас есть два больших коньячных комбината в Дагестане - Кизлярский и Дербентский, где есть и традиции, и производственная база, и условия для выращивания винограда, и так далее. В общем там все могут сделать самостоятельно. А на всех остальных российских предприятиях, которых достаточно много, такой инфраструктуры нет.
Самыми востребованными у нас являются не самые дорогие коньяки. Например, коньяк российский "Три звездочки" (звезды обозначают количество лет выдержки в бочке). И это даже не совсем бренд - нечто подобное выпускают на различных предприятиях. Но у таких коньяков трудно отследить, реально ли при их производстве были соблюдены все необходимые технологические процессы. Порой коньяк делают не таким, каким он должен быть по технологии, используя дешевый ректификат и различные красители... Поэтому выводы специалистов Роскачества не вызывают какого-либо удивления.Денис ПузыревЭксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»
Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о том, насколько опасным для организма может быть употребление низкокачественного коньяка.
"Во-первых, нужно отметить, что любой алкоголь в неконтролируемых количествах опасен - даже самый дорогой и качественный. Но при этом можно говорить и о том, что употребление недорогого российского коньяка в умеренных количествах не приведет к отравлению. Его все-таки производят не где-то в гаражах. К его производству подключали опытных технологов, чьей задачей было оптимизировать стоимость производства - сделать что-то, напоминающее коньяк, только дешевле. Однако я не думаю, что такие крепкие спиртные напитки с разными присадками, вкусовыми добавками и красителями представляют угрозу для здоровья. Просто это не коньяк, и это невкусно. Пить это можно, но не очень понятно - зачем?" - сказал специалист и предостерег от покупки коньяков неизвестных марок.
Чтобы не купить фальсификат, Пузырев посоветовал приобретать коньяк в проверенных сетевых магазинах или винных бутиках с хорошей репутацией, где он тоже продается.
"Там можно выбрать коньяк французского производства или испанский бренди. Кстати, второй не только дешевле французского коньяка, он еще и ближе к тому вкусовому профилю, к которому привыкли российские потребители. Для тех, кто привык к дагестанскому или армянскому коньяку, французский коньяк будет менее понятен. Он достаточно сухой и жестковатый. А испанский бренди в этом плане гораздо ближе россиянам.
Также можно посоветовать коньяк от больших и проверенных армянских марок. Его можно покупать, не опасаясь за здоровье. Это же касается и продукции наших старейших дагестанских заводов. Им нет смысла мухлевать и что-то подделывать", — рассказал он.
Ранее Роскачество проверило произведенный в России дешевый коньяк и сделало вывод, что 52 процента продукции является фальсификатом, передавал ТАСС. Речь идет о коньяке низкого ценового сегмента — до 920 рублей за 0,5 литра. Массовые и системные нарушения были найдены в составе продукции. В половине проверенных алкогольных напитков экономкласса обнаружены несоответствия по отношению изотопов атомов молекулы этанола — это свидетельствует о признаках использования дистиллята невиноградного происхождения при производстве, указали в Роскачестве.