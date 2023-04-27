Эксперт дал рекомендации по выбору коньяка

Претензии и вопросы к коньяку в России возникли не вчера и не сегодня. Проблема с ним существовала более-менее всегда. У нее есть объективные причины и давняя история. Коньяк среди крепких напитков в России занимает особое место. В отличие, например, от виски, джина или рома, которые появились у нас относительно недавно, коньяки были в стране всегда. Спрос на них достаточно высок в силу традиций, но при этом возможности производства российских коньяков достаточно ограничены.



У нас есть два больших коньячных комбината в Дагестане - Кизлярский и Дербентский, где есть и традиции, и производственная база, и условия для выращивания винограда, и так далее. В общем там все могут сделать самостоятельно. А на всех остальных российских предприятиях, которых достаточно много, такой инфраструктуры нет.



Самыми востребованными у нас являются не самые дорогие коньяки. Например, коньяк российский "Три звездочки" (звезды обозначают количество лет выдержки в бочке). И это даже не совсем бренд - нечто подобное выпускают на различных предприятиях. Но у таких коньяков трудно отследить, реально ли при их производстве были соблюдены все необходимые технологические процессы. Порой коньяк делают не таким, каким он должен быть по технологии, используя дешевый ректификат и различные красители... Поэтому выводы специалистов Роскачества не вызывают какого-либо удивления.

Денис Пузырев Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»