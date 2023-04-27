Путин ограничил дисконт на российскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий размер дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, с июня при расчёте экспортной пошлины будут учитываться ограничения в формуле размера дисконта на российскую нефть Urals, а также цена нефти марки Brent. Таким образом, если средняя цена Urals с 15 апреля по 14 мая будет ниже, чем цена Brent на 28 долларов за баррель, а с 15 мая по 14 июня и далее выше на 25 долларов за баррель, то при расчёте пошлины на июнь цена Urals будет рассчитываться как Brent минус 204,4 доллара и как Brent минус 182,5 доллара с июля.

Помимо этого, также вносится корректировка в расчет НДПИ для участков тех недр, при разработке которых применим налог на дополнительный доход (НДД). При этом уровень налогообложения нефти, которую добывают на этих участках, будет увеличивается на дисконт.