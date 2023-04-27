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Путин ограничил дисконт на российскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий размер дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин ограничил дисконт на российскую нефть
© РИА Новости

Согласно новому закону, с июня при расчёте экспортной пошлины будут учитываться ограничения в формуле размера дисконта на российскую нефть Urals, а также цена нефти марки Brent. Таким образом, если средняя цена Urals с 15 апреля по 14 мая будет ниже, чем цена Brent на 28 долларов за баррель, а с 15 мая по 14 июня и далее выше на 25 долларов за баррель, то при расчёте пошлины на июнь цена Urals будет рассчитываться как Brent минус 204,4 доллара и как Brent минус 182,5 доллара с июля.

Помимо этого, также вносится корректировка в расчет НДПИ для участков тех недр, при разработке которых применим налог на дополнительный доход (НДД). При этом уровень налогообложения нефти, которую добывают на этих участках, будет увеличивается на дисконт.

Кроме того, новый закон устанавливает значение базовый цены на нефть, которую добывают на территории Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО – Югры, Татарстана, Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Базовая цена на такую нефть будет равна 45,04 доллара за баррель до конца 2023 года, после чего это значение будет ежегодно индексироваться на 2%.

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