В Польше объяснили отказ от импорта украинского зерна

Польша отказалась от импорта украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, страны Восточной Европы поставили под угрозу «экономический спасательный круг» для Украины. В апреле в Польше из-за избытка зерна протестовали фермеры, что вызвало обвал цен. Варшава ввела запрет на импорт украинского зерна, объяснив свое решение нежеланием отпугнуть избирателей в преддверии парламентских выборов. Примеру Польши последовали Венгрия, Словакия и Болгария.

Одной из причин для отказа от зерна и Украины стал рост поддержки правой евроскептической партии «Конфедерация». Партия поддерживает недовольство общества из-за притока беженцев из Украины и военной помощи Киеву.

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, комментируя запрет на импорт, сказал, что «жесткое решение» поможет Киеву.

«Не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы здесь к власти пришли люди, которые изменят политику поддержки Украины», — заявил он.