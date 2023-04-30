Bloomberg: в ФРС США намерены повысить ставку в десятый раз подряд

«Политики Федеральной резервной системы собираются продлить свою годичную кампанию по повышению процентных ставок, чтобы сдержать все еще упрямую инфляцию, даже несмотря на то, что риски для экономики США растут. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит базовую ставку кредитования еще на четверть процентного пункта в среду, что станет 10-м повышением подряд с марта прошлого года», — говорится в материале.