На Украине закончились льготы на ввоз Starlink

На Украине закончилось действие налоговых льгот на ввоз терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

В ведомстве уточнили, что период освобождения импорта отдельных товаров от НДС и ввозных пошлин заканчивается 1 мая 2023 года. Кроме пошлин за ввоз терминалов Starlink придется дополнительно оплачивать импорт электрогенераторных установок и частей к ним, отдельных трансформаторов и их частей, аккумуляторов.

Законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры, по которым терминалы Starlink и прочее оборудование освобождали от уплаты пошлин, президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря 2022 года. Согласно оценке вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, по состоянию на конец апреля в стране было 42 тысячи терминалов Starlink.