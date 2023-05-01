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На Украине закончились льготы на ввоз Starlink

На Украине закончилось действие налоговых льгот на ввоз терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

На Украине закончились льготы на ввоз Starlink
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В ведомстве уточнили, что период освобождения импорта отдельных товаров от НДС и ввозных пошлин заканчивается 1 мая 2023 года. Кроме пошлин за ввоз терминалов Starlink придется дополнительно оплачивать импорт электрогенераторных установок и частей к ним, отдельных трансформаторов и их частей, аккумуляторов.

Законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры, по которым терминалы Starlink и прочее оборудование освобождали от уплаты пошлин, президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря 2022 года. Согласно оценке вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова, по состоянию на конец апреля в стране было 42 тысячи терминалов Starlink.

Ранее независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине. По его словам, работающие в радиоэлектронном диапазоне ступники Starlink будет довольно сложно защитить от средств РЭБ.

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