Bloomberg сообщило о новом росте экспорта российской нефти

«Понятно, что они пытаются вбить клин между Россией и прессой Саудовской Аравии и показать, что Россия ведет нечестную игру и обманывает своих партнеров по ОПЕК+, мол, Россия закрыла публикацию статистики для того, чтобы вы не видели, что она на самом деле ничего не сокращает. Тем не менее я думаю, что остальные участники не совсем были синхронизированы с нами. Нельзя сказать, что Россия пообещала, а она не выполняет. Во-первых, это не нарушение квот на добычу в рамках ОПЕК+, ведь мы брали на себя еще добровольное дополнительное сокращение помимо квот (а добровольное является таковым, что его необязательно выполнять). Во-вторых, мы не синхронизировались с другими участниками. Россия заявляла о своем дополнительном сокращении еще в феврале, а другие участники сделали это фактически сейчас, в конце марта — начале апреля. Поэтому здесь вряд ли будет какой-то конфликт между нами и другими производителями по этому вопросу».