Bloomberg сообщило о новом росте экспорта российской нефти
Россия объявила о сокращении добычи нефти два месяца назад, но признаков заметного падения нефтяного экспорта не наблюдается, утверждает Bloomberg. Согласно статье, морские поставки нефти из России стабильны и даже постепенно растут, а в последнюю неделю апреля вообще перевалили за отметку в 4 млн баррелей в сутки. Агентство ссылается на собственные подсчеты, основанные на данных по движению танкеров. Как утверждается, за год открытого конфликта такую планку российский экспорт брал только дважды — и оба раза этой весной, уже после введения потолка и других санкций.
Можно ли говорить, что западные ограничения не сработали? Или же, несмотря на рост морского экспорта, более важным фактором могут быть дисконты на российскую нефть? Рассуждает независимый аналитик Дмитрий Лютягин:
Дмитрий Лютягин, независимый аналитик
«Те страны, которые сейчас соглашаются приобретать российскую нефть, приобретают ее с ощутимым для нашей страны дисконтом. Дисконт, который был, например, на конец апреля, — это уровень в 25-27 долларов за баррель относительно марки Brent. Наверное, это негативный фактор, который говорит о том, что мы недозарабатываем треть от тех уровней, которые мы могли бы зарабатывать. Но при этом мы не теряем долю рынка, сохраняя ее через транспортировку морским транспортом. Что из этого лучше — вопрос, насколько затяжным будет конфликт и насколько долго продлится непокупка российской нефти со стороны «недружественных» стран. Если все-таки есть понимание, что через год ситуация нормализуется, конечно, удержать долю рынка было бы важным для российских компаний. Если же мы понимаем, что эта ситуация будет надолго, на несколько лет, наверное, нужно стремиться сокращать дисконты и даже в ущерб, например, более радикальному снижению объема экспорта российской нефти на внешний рынок».
Россия объявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в феврале, а позднее заявила о продлении ограничений. В правительстве сообщили, что меры будут способствовать «восстановлению рыночных отношений» в условиях санкций. Как утверждает теперь Bloomberg, оценки экспортных поставок российской нефти и темпов нефтепереработки ставят под сомнение факт сокращения добычи. По мнению агентства, Москва могла приостановить публикацию данных по добыче нефти, газа и конденсата в том числе для того, чтобы другим странам было сложнее проверить динамику российской добычи в преддверии сокращений, которые запланировали на май страны ОПЕК.
Может ли это сказаться на единстве участников формата ОПЕК+? Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
Игорь Юшков, ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности
«Понятно, что они пытаются вбить клин между Россией и прессой Саудовской Аравии и показать, что Россия ведет нечестную игру и обманывает своих партнеров по ОПЕК+, мол, Россия закрыла публикацию статистики для того, чтобы вы не видели, что она на самом деле ничего не сокращает. Тем не менее я думаю, что остальные участники не совсем были синхронизированы с нами. Нельзя сказать, что Россия пообещала, а она не выполняет. Во-первых, это не нарушение квот на добычу в рамках ОПЕК+, ведь мы брали на себя еще добровольное дополнительное сокращение помимо квот (а добровольное является таковым, что его необязательно выполнять). Во-вторых, мы не синхронизировались с другими участниками. Россия заявляла о своем дополнительном сокращении еще в феврале, а другие участники сделали это фактически сейчас, в конце марта — начале апреля. Поэтому здесь вряд ли будет какой-то конфликт между нами и другими производителями по этому вопросу».
Как пишет Bloomberg, главными и чуть ли не единственными «спасательными кругами» для морского экспорта российской нефти остаются Китай и Индия. По подсчетам агентства, страны принимают более 90% танкерных поставок из России, а львиная доля остальных объемов приходится на Турцию. При этом можно предполагать, что в итоге российское топливо все равно поступает в европейские страны. На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что Индия вот-вот станет крупнейшим поставщиком переработанной нефти в Европу, обогнав Саудовскую Аравию.