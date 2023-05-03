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Цена нефти Brent рухнула до $75

Стоимость нефти Brent продемонстрировала падение до $75 за баррель впервые с 27 марта, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цена нефти Brent упала до $75
© РИА Новости

К 10:45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,8%, до $74,71 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI падали в цене на 1%, до $70,94 за баррель.

Ранее в BitRiver сообщили «Известиям», что падение цены нефти марки Brent обусловлено рассмотрением участниками торгов возможности возвращения на мировой рынок поставок нефти из Курдистана, а также укреплением позиций американской валюты. В компании считают, что до конца мая нефть Brent может находиться на уровне $82–87.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что объем поставок российской нефти в Индию в апреле продемонстрировал более высокий уровень, чем совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака. Это произошло впервые за все время наблюдений. В апреле импорт нефти из России в Индию достиг 1,7 миллиона баррелей в сутки. При этом апрельские поставки из Ирака в Индию составили 812 тысяч баррелей в сутки, из Саудовской Аравии – 671 тысячу.

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