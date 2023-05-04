Авторы настолки по Rainbow Six Siege требуют больше денег от заплативших

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в четверг.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 68,69 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,13%.Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,52 долл. и сопротивление — на 76,92 долл.Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,25% и торгуется на отметке 100,86 долл.Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле вырос на 0,30%, достигнув отметки 72,55 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,86 долл. за баррель.