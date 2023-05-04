Названы причины укрепления рубля

Рубль смог укрепиться с помощью общего ослабления доллара и влияния ценовой конъюнктуры рынка нефти на экспортную выручку компаний России. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказали финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и эксперт по фондовому рынке «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Антонов отметил, что рубль за последние две недели укрепился к доллару почти на 5%. Кроме того выросли и биткоин, акции и нефть. Он уверен, что это произошло на фоне общего ослабления доллара, которое произошло из-за повышения ФРС США ставки на 5,25% и неопределенности с потолком госдолга Соединенных Штатов.