Названы причины укрепления рубля

Эксперты назвали причины укрепления рубля
Рубль смог укрепиться с помощью общего ослабления доллара и влияния ценовой конъюнктуры рынка нефти на экспортную выручку компаний России. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказали финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и эксперт по фондовому рынке «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Антонов отметил, что рубль за последние две недели укрепился к доллару почти на 5%. Кроме того выросли и биткоин, акции и нефть. Он уверен, что это произошло на фоне общего ослабления доллара, которое произошло из-за повышения ФРС США ставки на 5,25% и неопределенности с потолком госдолга Соединенных Штатов.
По мнению же Бабина, рубль укрепился с помощью отложенного эффекта влияния ценовой конъюнктуры рынка нефти на экспортную выручку компаний РФ. Он пояснил, что в конце марта — начале апреля нефть существенно подорожала, а дисконт в ценах на поставляемое из России сырье наоборот планомерно дешевел. Все это в итоге привело к увеличению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке, подчеркнул эксперт.