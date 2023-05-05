Доллар упал ниже 77 рублей

Рубль в пятницу утром укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:01 мск американская валюта снижалась на 1,37 рубля, до 76,98 рубля. К 10:04 мск доллар немного замедлил падение - до 77,22 рубля (-1,07 рубля). Курс евро опустился на 93 копейки, до 85,38 рубля, а юань снижается на 1,02%, до 11,154 рубля.

Ранее американский регулятор принял решение о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Вместе с тем он подал сигнал о грядущей паузе в цикле роста учетной ставки.

За этим последовало ослабление доллара и снижение доходности гособлигаций США.

Эксперты заявили «Известиям», что рубль смог укрепиться с помощью общего ослабления доллара и влияния ценовой конъюнктуры рынка нефти на экспортную выручку компаний России.