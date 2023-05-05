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Доллар упал ниже 77 рублей

Рубль в пятницу утром укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:01 мск американская валюта снижалась на 1,37 рубля, до 76,98 рубля. К 10:04 мск доллар немного замедлил падение - до 77,22 рубля (-1,07 рубля). Курс евро опустился на 93 копейки, до 85,38 рубля, а юань снижается на 1,02%, до 11,154 рубля.

Ранее американский регулятор принял решение о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Вместе с тем он подал сигнал о грядущей паузе в цикле роста учетной ставки.

За этим последовало ослабление доллара и снижение доходности гособлигаций США.

Эксперты заявили «Известиям», что рубль смог укрепиться с помощью общего ослабления доллара и влияния ценовой конъюнктуры рынка нефти на экспортную выручку компаний России.

Минфин: Россия почти отказалась от доллара в международных расчетах

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее указал на запуск процесса дедолларизации мировой экономики. Он уточнил, что процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты демонстрирует стремление стран избавиться от долларовой зависимости.

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