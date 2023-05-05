Рубль в пятницу утром продолжает укреплять свои позиции. Основные валюты демонстрируют снижение к нему. Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 3 апреля, следует из данных Московской биржи.

До этого курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта.

По состоянию на 10:33 мск курс евро снижался на 1,48 рубля, до уровня в 84,9 рубля. К 10:38 мск курс евро находился на отметке в 84,97 рубля (-1,41 рубля). В то же время курс доллара составлял 76,89 рубля (-1,48%), юаня - 11,105 рубля (-1,46%).

Ранее американский регулятор принял решение о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Вместе с тем он подал сигнал о грядущей паузе в цикле роста учетной ставки. За этим последовало ослабление доллара и снижение доходности гособлигаций США.