Укрепление рубля перед выходными объяснили

Неожиданное укрепление рубля перед выходными может быть связано с решением Raiffeisen Bank закрыть валютные корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей российской «дочки». Такое объяснение ситуации дал директор по инвестициям «Локоинвест» Дмитрий Полевой, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, новость заставила нервничать отдельных инвесторов, которые вновь вспомнили об опасности или сложности владения валютой «недружественных стран» в России. Он напомнил, что в 2022 году было несколько подобных историй укрепления рубля, например, когда появилось сообщение о возможности санкций в отношении Национального клирингового центра.

Аналитик отметил, что при оформившемся тренде и спекулянтам, и «естественным» продавцам валюты, например, для уплаты дивидендов приходится быстрее избавляться от нее, чтобы потом не пришлось продавать по еще более низкой цене.

По данным Financial Times, в последнее время российский «Райффайзен» обслуживал 40-50 процентов платежей России с другими странами. В конце марта стало известно, что Еврокомиссия потребовала от руководства головной организации определиться с планами по уходу из России. В настоящее время, как указал гендиректор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль, компания продолжает выбирать способ свернуть свою активность.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи составил 77,35 рубля, евро — 85,55 рубля. За сутки они потеряли 70 и 62 копейки соответственно. С начала недели потери составили более двух и трех рублей соответственно.