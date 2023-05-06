Прошлая рабочая неделя закончилась биржевым ростом рубля

Алексей Завьялов биржевой обозреватель Business FM «На Московской бирже состоялся рост, хотя лишь полпроцента прибавил основной индикатор, индекс РТС, за счет роста рубля вырос на 1,5%. Рубль продолжил укрепление, причем не такое заметное как накануне, но тем не менее, доллар США потерял 67 копеек — 77 рублей 38 копеек на закрытии, евро на закрытии — 85 рублей 46 копеек, евро подешевел на 72 копейки и аж на 10 копеек подешевел китайский юань, на закрытии — 11 рублей 17 копеек. Причины роста рубля называются разные, начиная с того, что снизился спрос на валюту и заканчивая тем, что экспортеры, вероятно, продают часть выручки под уплату дивидендов, часть валютной, естественно, выручки. Ну, конечно, рынок и обратил внимание на действия «Райффайзенбанка», головного «Райффайзенбанка», который закрыл валютные корреспондентские счета, всем российским банкам в принципе «Райффайзен» закрыл вот эти корреспондентские счета, кроме локальной своей дочки. Вот это говорит о том, что опасно все-таки держать валюту на счетах и, может быть, вот этот фактор тоже сказался на продаже валюты и накануне, не исключено, что рынок об этом как-то знал, и сегодня, в общем, такие продажи наблюдаются, это как раз вот можно связать и с действиями «Райффайзенбанка».