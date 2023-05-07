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Названы последствия отказа Китая от доллара

Экономика США столкнется с серьезными последствиями, если КНР откажется от использования доллара в международных расчетах. Об этом сообщает China Daily.

Названы последствия отказа Китая от доллара
© ТАСС

По данным газеты, китайский экспорт в развивающиеся страны и ряд ключевых государств с рыночной экономикой уже превысил объем товаров, поставляемых Китаем в Соединенные Штаты, Европейский союз и Японию.

Авторы статьи считают, что в мире происходит формирование «нового торгового порядка», который может существенно изменить глобальную платежную систему. Кроме того, это отразится на международных валютных резервах, говорится в материале.

«Если США соберутся "отсоединиться" от Китая, другие страны могут выбрать юань как валюту для взаиморасчетов, стимулировав усиление дедолларизации и укрепив статус КНР», — пишет издание.

Также отмечается, что за январь-март импорт потребительских товаров США упал в годовом исчислении на 20,6 процента. По словам авторов, если это продолжится, положение Соединенных Штатов в мировой торговле будет ослабевать. Это ускорит глобальный процесс дедолларизации, говорится в материале.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович спрогнозировала сроки, в которые страны откажутся от расчета в единой валюте — долларах. Она считает, что это может произойти в ближайшее десятилетие.

1 мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о постепенном отказе от доллара в мире. В то же время она добавила, что ему пока нет альтернативы.

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