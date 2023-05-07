У российских инвесторов взяли деньги за вынужденный обмен ценных бумаг

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой об отмене налога на доход физических лиц (НДФЛ), который возник во время вынужденного обмена еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки. Об этом со ссылкой на документ и его подтверждение главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым пишет РБК.

По мнению депутата, тема для обсуждения есть и вопрос, возможно, придется дополнительно отрегулировать. Хотя формально Минфин при взимании налога закон не нарушил.

Проблема возникла из-за того, что еврооблигации приобретались при более крепком рубле, а их замещение, связанное с санкциями, проходило при более слабом. В иностранной валюте инвесторы не получили денег, но из-за оформления нового выпуска получилось, что они получили в собственность более дорогую бумагу в рублевом выражении.

Обмен облигаций не прописан в Налоговом кодексе, и сделка проходит как купля-продажа, а значит, имеет место определенный доход и, соответственно, начисляется НДФЛ. Ранее Минфин подтвердил, что считает операцию реализацией евробондов. При этом, указывают в АВО, по сути физическое лицо продолжает владеть той же бумагой, ничего не покупая.