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Инвесторов предупредили об угрозе новой финансовой катастрофы

Главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран порекомендовал инвесторам подготовиться к месяцам коррекции рынков и угрозе новой «финансовой катастрофы». Об этом пишет Bloomberg.

Инвесторов предупредили об угрозе новой финансовой катастрофы
© Lenta.ru

Экономист не исключил стремительного падения цен на активы, поскольку инвесторы, ранее скупавшие их на заемные средства, могут оказаться не в состоянии обслуживать свои долги.

По словам Субрана, ситуация на рынке коммерческой недвижимости и в американских региональных банках вызывают «серьезное беспокойство». Еще одним фактором могут стать проблемы у небанковских финансовых посредников, таких как хедж-фонды и пенсионные фонды.

Эксперт Allianz полагает, что в ближайшее время инвесторов на рынках ждет высокая волатильность, однако он не считает, что речь идет о «ремейке мирового финансового кризиса 2008 года». Однако резкие движения на рынке будут более частыми в следующие несколько месяцев. Кроме того, Субран ожидает начала рецессии в США во второй половине 2023 года.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Он выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики.

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года. Ставка была увеличена до уровня 5-5,25 процента годовых.

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