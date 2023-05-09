Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов
Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов во вторник.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 2,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,02%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 2.007,00 долл. и сопротивление — на 2.085,40 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,05% и торгуется на отметке 101,21 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,19%, достигнув отметки 25,88 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,20%, дойдя до уровня 3,92 долл. за фунт.