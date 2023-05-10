Мировые цены на газ оказались удобными для Европы

Стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Восточной Азии опустилась до 360 долларов за тысячу кубометров, что стало минимальным показателем за последние два года. Об этом со ссылкой на июньский фьючерс по индексу Platts JKM пишет «Коммерсантъ».

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Такие цены оказываются удобными для Европы, которая из-за ослабленной конкуренции может пополнять запасы в подземных газовых хранилищах по низким ценам. По состоянию на начало мая странам ЕС необходимо закупить до конца октября около 35 миллиардов кубометров газа, что значительно меньше, чем многолетний дефицит топлива в этот месяц.

Ожидая роста цен в Азии, аналитики в первую очередь говорили о потребностях китайского рынка, но спрос на нем пока не оправдывает ожиданий. Страна, несмотря на смягчение политики борьбы с COVID-19, активно использует уголь и возобновляемую энергию для покрытия потребления, из-за чего не демонстрирует резкого роста закупок СПГ.

Япония и Южная Корея пока также не проявляют повышенной активности, так что поставки, не связанные с долгосрочными контрактами, идут в Европу.

Независимый эксперт Александр Собко отметил, что текущий уровень спотовых цен позволяет ожидать роста спроса со стороны Индии, Пакистана и Бангладеш. В некоторых случаях они уже ниже, чем стоимость поставок по привязанным к нефти контрактам.

В свою очередь, Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов указывает на то, что замедление восточноазиатских экономик само по себе снижает спрос на СПГ. Впрочем, он тоже полагает, что в ближайшие месяцы потребность региона в газе возрастет, а вместе с ним азиатский рынок вернет себе статус премиального и получит большие объемы газа.