Рубль в четверг утром, 11 мая, растет к основным иностранным валютам. Курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 3 апреля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:01 мск курс европейской валюты снижался на 46 копеек, до 83,13 рубля. А минутами ранее ее курс демонстрировал падение ниже отметки в 83 рубля. Максимально курс опускался до 82,92 рубля. Курс доллара снизился на 11 копеек, до 75,95 рубля, курс юаня — на 4 копейки, до 10,91 рубля.

Российская валюта начала активно укрепляться после майских праздников.

Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил «Коммерсанту», что в мае было гораздо меньше иностранных компаний, которые хотели бы вывести капиталы из России после продажи активов. В этой связи, как уточнил он, не создается избыточный спрос. Кроме того, эксперт обратил внимание на повышение цены нефти Urals более чем на 22%. Следовательно, по словам Кочеткова, восстанавливается валютный приток.